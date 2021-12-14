В Рязани на уборку улиц от снега вышли 75 рабочих дирекции благоустройства

В Рязани на уборку города вышли 75 рабочих Дирекции благоустройства. Об этом сообщила городская мэрия.

В первой половине дня бригады мехуборки начали очистку и вывоз снега с проезжей части дорог на улице Ленина. В городе работает 21 комбинированная дорожная машина. Спецтехника убирает снег и ликвидирует возникающую скользкость на проезжей части.

С 7:00 специалисты начали расчищать пешеходные зоны, остановки, пешеходные переходы. Планируется, что работы продолжатся в течение дня, а ночью на уборку выйдет спецтехника.

Отмечается, что в каждом районе расчищают пешеходные зоны и обрабатывают от наледи шесть тракторов с щетками, два погрузчика и четыре пескоразбрасывателя.

Для обработки территорий использовали 38 тонн реагента и 272 кубометра пескосоляной смеси. Вывезли 124 кубометра снега.