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В Пронске злоумышленники ограбили и избили пенсионеров из-за мобильного телефона
Трое мужчин пришли в квартиру к пенсионерам под видом сотрудников правоохранительных органов. Один из нападавших слышал, что у пенсионеров хранится много денег.

В Пронске злоумышленники ограбили и избили пенсионеров из-за мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В сентябре 2021 года в Пронске к семейной паре пенсионеров пришли трое мужчин в медицинских масках. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, но пожилые люди им не поверили и попытались закрыть дверь. Мужчины ворвались в квартиру, избили и связали 84-летнего мужчину и его 82-летнюю жену, а затем принялись обыскивать комнаты. Злоумышленники нашли мобильный телефон, который забрали с собой, и уехали на такси.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленников задержали. Ими оказались трое жителей Московской области — мужчины 28 и 39 лет, а также 39-летняя женщина. Один из мужчин проживал в Московской области, а другой был гражданином одной из стран Закавказья. Их 43-летнего сообщника задержали во Владимирской области. Они во всем признались.

Грабители рассказали, что в Рязань им предложила поехать женщина, а семью пенсионеров выбрали со слов 43-летнего подельника. Мужчина раньше проживал в Спасском районе и слышал, что у пронских пенсионеров может храниться много денег. Но информация оказалось ложной.

28-ленго мужчину, который принимал наиболее активное участие в нападении, арестовали. Относительно его сообщников решается вопрос об аресте. Максимальное наказание по статье 162 УК РФ составляет 12 лет лишения свободы.