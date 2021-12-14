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В Москве ударили ножом курьера «Яндекс.Еды»
Инцидент произошел на остановке «Рязанский проспект».

В Москве ударили ножом курьера «Яндекс.Еды». Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на остановке «Рязанский проспект».

Как отмечает издание, нападавший был в неадекватном состоянии. Он кричал «Вот такие доставщики отняли у меня работу!». После этого он набросился на мужчину и ударил его ножом в шею.

Пострадавший 20-летний уроженец Таджикистана находится в больнице. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. По информации SHOT, он потерял много крови.

Нападавшего мужчину задержали. Им оказался 40-летний уроженец Кемеровской области. Отмечается, что он очень пьян.

«Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами — пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 млн. рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь», — заявили изданию в «Яндексе».