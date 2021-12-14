В 2022 году ЕГЭ проведут в доковидном формате

Соответствующее заявление сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В 2022 году ЕГЭ проведут в доковидном формате. Соответствующее заявление во вторник, 14 декабря, сделал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью « Российской газете ».

По его словам, единый госэкзамен планируют провести в доковидном формате. Это связано с тем, что действие антиковидного постановления правительства пока не продлено. Однако, в случае ухудшения эпидситуации, в расписание экзаменов внесут коррективы.

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — заявил Музаев.

Он также сообщил, что будущие студенты уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Лишь один регион в России не смог принять в нем участие — это Калмыкия. Власти попросили перенести даты не более поздний срок из-за сложной эпидобстановки.