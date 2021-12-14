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Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове рассказал о мотивах преступления
Главным мотивом он назвал массовое убийство, которое давно мечтал совершить.

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове рассказал о мотивах преступления. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Следователи допросили молодого человека, который взорвал самодельное устройство в православной гимназии в Серпухове. Он пришел в себя после операции в больнице.

Молодой человек рассказал, что у него не было ненависти к религии, буллинга и обиды на учителей. Главным мотивом он назвал массовое убийство, которое давно мечтал совершить.

По его словам, ранее он обращался в Росгвардию, чтобы получить лицензию на оружие и охотничий билет, но ему отказали. После этого он собрал самодельное взрывное устройство.

Напомним, взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Пострадали 12 подростков, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось, что подрывник погиб.