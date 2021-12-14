Скворцова: коронавирус ускоряет старение организма

COVID-19 провоцирует и ускоряет перестройки организма, которые обратимы на начальных этапах.

Скворцова: коронавирус ускоряет старение организма. Об этом пишет РИА Новости.

Глава федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на общем собрании членов РАН рассказала, что COVID-19 провоцирует и ускоряет перестройки организма, свойственные старению.

По ее словам, на первых этапах изменения обратимы и могут быть скорректированы, поэтому для восстановительного лечения переболевших коронавирусом требуются особые новые подходы.