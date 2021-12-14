Сбитую в центре Рязани курсантку госпитализировали

Авария произошла во вторник, 14 декабря.

В полиции рассказали подробности наезда на курсантку академии ФСИН в центре Рязани.

Авария произошла во вторник, 14 декабря, примерно в 15:40, на пересечении Первомайского проспекта с улицей Пожалостина.

По предварительным данным, 48-летний пьяный водитель ВАЗ-2107 на переходе сбил девушку. В результате аварии пешехода госпитализировали.

Проводится проверка.

Ранее очевидцы рассказали РЗН. инфо, что сбившая курсантку машина скрылась с места аварии.