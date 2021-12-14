Рязанским спортсменам вручили губернаторские награды

Церемония проходила в понедельник, 13 декабря, в театре кукол.

В Рязанском театре кукол вручили награды по итогам спортивных достижений 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Церемония проходила в понедельник, 13 декабря.

От имени губернатора гостей поприветствовал зампред регионального правительства Роман Петряев. «Вы все знаете, что в области сейчас реализуется федеральный проект „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“: в рамках его реализации в регионе появились новые спортивные сооружения и комплексы. Наша с вами задача теперь — создавать на их базе новые коллективы, поддерживать тренеров и спортсменов, которые в них занимаются», — отметил он.

Почетной грамотой губернатора наградили директора спортивной школы «Золотые купола» Юрия Храмова. Памятный знак губернатора «Благодарность от земли Рязанской» получили тренер спортивной школы олимпийского резерва «Академия единоборств» Татьяна Горшкова, спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки Иван Неккоев, начальник сектора управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Игорь Зюлин.

Ценные подарки от Николая Любимова вручили инструктору спортивной школы «Флагман» Ивану Кулакову, тренеру СШОР «Академия единоборств» Ольге Лисицыной, директору «Академии единоборств» Виталию Шабанову.

Знака Губернатора Рязанской области «За усердие» удостоили президента Рязанской областной федерации смешанного боевого единоборства ММА Алексея Бурдучкина, спортсмена спортшколы «Евпатий Коловрат» Ивана Коняева, спортсменку СШОР «Юпитер» Дарью Кривову, директора СШОР «Юность» Елену Мигунову, спортсмена спортшколы «Евпатий Коловрат» Дарью Сидорову, спортсмена СШОР «Академия единоборств» Святослава Тетерина, тренер СШОР «Юпитер» Константина Шицкова, тренера СШОР «Юность» Александру Зотову, тренера Федерации танцевального спорта Рязанской области Дмитрия Чешаева, заместителя председателя региональной Федерации тяжелой атлетики Владимира Попова.

Губернаторский знак «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» вручили декану факультета физической культуры и спорта РГУ Павлу Левину, заведующей кафедрой физвоспитания, факультета физической культуры и спорта РГУ Ольге Плаксиной.

Ценный подарок Рязанской областной Думы из рук зампреда Николая Макарикова получил спортсмен — инструктор Центра спортивной подготовки Дмитрий Чиняев.

Глава регионального минспорта Владислав Фролов поздравил собравшихся с успешным завершением года. Он поблагодарил тренерский состав, а также руководство области за поддержку спортивной отрасли. «Желаю спортсменам, также активно работать, бороться за медали и достигать те цели, которые вы для себя наметили», — заявил Фролов. Также министр отметил, что на следующий год намечено строительство сразу трех ФОК, а на 2023 год - пятидесятиметрового бассейна в Рязани.

Победителей смотра-конкурса награждал в нескольких номинациях: «Лучшие спортсмены», «Лучшие тренеры», «Лучшие спортивные федерации по видам спорта». Также на церемонии вручили награды в спецноминациях. «Олимпийская надежда» «Лучший спортсмен — ветеран», «Лучший спортивный врач», «Лучший спортивный журналист», «Лучший детский тренер», а также удостоверения спортсменам, ставшим «Мастерами спорта России».

Полный список номинантов можно посмотреть по ссылке.

На мероприятии выступили представители школы спортивной хореографии «Поколение Dance».