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Рязанца оштрафовали за незаконное подключение к системе газоснабжения
До этого мужчина не платил за газ около года.

Рязанца оштрафовали за незаконное подключение к системе газоснабжения. Об этом сообщила компания «Газпром межрегионгаз Рязань».

Мужчина не оплачивал газ около года. Из-за этого ему ограничили подачу ресурса. Однако при помощи гибкого шланга рязанец самовольно подключился к трубе. Нарушение во время рейда выявили газовики — они приостановили нелегальный отбор газа и передали данные полицейским.

В итоге рязанцу назначили 10 тысяч рублей штрафа. При повторном самовольном подключении ему грозит уголовная ответственность.

«Самовольное подключение к сетям газоснабжения создает угрозу возникновения утечки газа, что может привести к взрывам, пожарам и гибели людей», — подчеркнул заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.