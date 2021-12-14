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Рублевый индекс Мосбиржи упал до минимума с марта
В публикации указано, что российский фондовый рынок отреагировал падением на сохранение геополитических рисков, а также на ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Также ценовым движениям способствовала невысокая ликвидность из-за небольшого числа игроков в раннюю утреннюю сессию.

Российский фондовый рынок упал до минимума c марта 2021 года. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщило РИА Новости.

По данным издания, рублевый индекс Московской биржи (iMOEX2) на утренних торгах рухнул ниже 3400 пунктов — до 3352,53. К 7:47 он составлял 3444 пунктов. Основная сессия в понедельник закрылась на отметке 3618,31 пункта.

Акции АФК «Система» упали на 9,9%, бумаги «Норникеля» — на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, «Русала» — на 9,1%.

Отмечается, что нефть марки Brent подешевела до 74,1 доллара за баррель (на 0,4%). Фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются в пределах 0,15%, азиатские рынки в основном снижаются в пределах 1,3%.

С 6 декабря Московская биржа запустила утренние торги, они проходят с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50, — в это время определяется официальное число индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня, с 7:00 до 23:50, также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).

В публикации указано, что российский фондовый рынок отреагировал падением на сохранение геополитических рисков, а также на ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Также ценовым движениям способствовала невысокая ликвидность из-за небольшого числа игроков в раннюю утреннюю сессию.