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Российскую медицину планируют сделать персонализированной в ближайшие три года
Глава Минздрава заявил, что это направление в настоящее время является приоритетным для страны.

Российскую медицину планируют сделать персонализированной в ближайшие три года. Соответствующее заявление во вторник, 14 декабря, сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко на Европейской конференции ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями с использованием решений в области цифрового здравоохранения.

Глава Минздрава заявил, что это направление в настоящее время является приоритетным для страны.

«Для нашей страны формат развития цифровой персонализированной медицины является на сегодняшний день приоритетным. Нашим коллегам мы вчера демонстрировали ряд технологических решений, которые уже сегодня внедрены, которые находятся на этапе внедрения. Думаю, в ближайшие два-три года ландшафт медицины сильно будет меняться в персонализированную медицину с учетом тех больших данных, которые мы имеем сегодня по пациентам», — рассказал министр.

В рамках цифровой трансформации разрабатывается новый проект — цифровой профиль пациента. По словам Мурашко, это направление только начало развиваться, но оно имеет большие перспективы. В том числе это может сочетаться с программами по скринингу неинфекционных заболеваний, формированию профиля риска для пациента и сопровождению пациентов, уже имеющих хронические неинфекционные заболевания.