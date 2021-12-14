Правительство выделило более 12 миллиардов рублей для бюджетников

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Российское правительство выделило более 12 миллиардов рублей для повышения зарплат бюджетников. Соответствующее распоряжение во вторник, 14 декабря, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства выделили из резервного фонда правительства. Зарплату повысят учителям, врачам, преподавателям вузов, а также работникам науки и культуры.

«Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры», — указывается в сообщении.