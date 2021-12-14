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На юге Москвы из окна многоэтажки выпал пятилетний ребенок
В момент происшествия в квартире находились шесть детей и 43-летняя женщина, которая за ними присматривала. Ребенка доставили в больницу.

На юге Москвы из окна многоэтажки выпал пятилетний ребенок. Об этом сообщил telegram-канал прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, на улице Донбасской. Ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. Его госпитализировали.

Отмечается, что в квартире работал частный детский сад. В момент происшествия в квартире находились шесть детей и 43-летняя женщина, которая за ними присматривала. Она отвлеклась на кухне, а ребенок, оставшись без присмотра, вышел на балкон и выпал.

Прокуратура проводит проверку.