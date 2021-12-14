\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
-2°
Срд, 15
-6°
Чтв, 16
ЦБ USD 73.47 0.06 15/12
ЦБ EUR 82.83 -0.04 15/12
Нал. USD 72.9 / 74.40 14:46
Нал. EUR 82.3 / 83.14 14:32
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
Вчера 11:49
1 799
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 129
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
5 571
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
5 802
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На рязанском заводе точного литья открылась вторая очередь производства
В церемонии открытия участвовал губернатор Николай Любимов. Он осмотрел новое производство, а также вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.

На рязанском заводе точного литья открылась вторая очередь производства. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил сайт облправительства.

В церемонии открытия участвовал губернатор Николай Любимов. Он осмотрел новое производство, а также вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.

Любимов поздравил коллектив завода с расширением производства. Он подчеркнул, что, несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией, предприятие продолжает развиваться, увеличивать мощности, выполнять задачи по импортозамещению, поставленные Владимиром Путиным.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в наполнении рынка своими комплектующими. Реализация проекта позволит снизить зависимость производителей сельскохозяйственной техники и локомотивов от импорта почти до 50%. И что не менее важно, — увеличить общую мощность производства на треть — с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год. Рязанская область заинтересована в реализации высокотехнологичных проектов. Мы активно работаем с федеральными структурами для того, чтобы наши предприятия по максимуму могли пользоваться всеми инструментами поддержки. Инвестиции в увеличение производства составили 360 млн. рублей. Из них 280 млн. — льготный кредит от Фонда развития промышленности», — заявил Николай Любимов.

Новую линию по выпуску изделий для сельскохозяйственной, железнодорожной техники и лифтов запустили в рамках расширения производственного литейного комплекса. Оно началось в 2019 году с привлечением займа Фонда развития промышленности (ФРП) (Группа ВЭБ.РФ) на 350 млн. рублей. Реализация второго этапа проекта осуществлялась также при поддержке ФРП. Предприятию предоставили льготный кредит по программе «Комплектующие изделия» в размере 280 млн. рублей.