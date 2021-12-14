На рязанском заводе точного литья открылась вторая очередь производства

В церемонии открытия участвовал губернатор Николай Любимов. Он осмотрел новое производство, а также вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.

На рязанском заводе точного литья открылась вторая очередь производства. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил сайт облправительства .

В церемонии открытия участвовал губернатор Николай Любимов. Он осмотрел новое производство, а также вручил региональные награды лучшим сотрудникам предприятия.

Любимов поздравил коллектив завода с расширением производства. Он подчеркнул, что, несмотря на непростые экономические условия, вызванные пандемией, предприятие продолжает развиваться, увеличивать мощности, выполнять задачи по импортозамещению, поставленные Владимиром Путиным.

«Сегодня мы делаем еще один шаг в наполнении рынка своими комплектующими. Реализация проекта позволит снизить зависимость производителей сельскохозяйственной техники и локомотивов от импорта почти до 50%. И что не менее важно, — увеличить общую мощность производства на треть — с 12 до 16 тысяч тонн изделий в год. Рязанская область заинтересована в реализации высокотехнологичных проектов. Мы активно работаем с федеральными структурами для того, чтобы наши предприятия по максимуму могли пользоваться всеми инструментами поддержки. Инвестиции в увеличение производства составили 360 млн. рублей. Из них 280 млн. — льготный кредит от Фонда развития промышленности», — заявил Николай Любимов.