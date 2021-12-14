Эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в 64 регионах России

Среди них — Рязанская область.

Эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 64 субъектах Российской Федерации. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил Роспотребнадзор .

«На 49-й неделе 2021 года (06.12.2021 — 12.12.2021) в целом на территории Российской Федерации уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей (48-й) неделей. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 64 субъектах Российской Федерации», — указано в сообщении органа.

Отмечено, что превышение порогов заболеваемости выявили в основном среди подростков и взрослых.

По данным на 10 декабря, в России от гриппа привились более 62,26 миллиона человек.

По информации на 13 декабря, в Рязанской области эпидпорог по заболеванию превышен на 24,3%, по Рязани — на 36,4%.