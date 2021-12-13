Задержан заместитель главы администрации Сапожковского района
Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области вывели его из здания муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ» в наручниках.
Задержан заместитель главы администрации Сапожковского района Николай Касперович. Об этом пишет «
Силовики задержали его в Сапожке 13 декабря. Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области вывели его из здания муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ» в наручниках. По информации «Новой газеты», чиновник приехал туда за деньгами. Следователи увезли его на допрос.
Отмечается, что несколько лет назад Касперович возглавлял местную управляющую компанию — ООО «УК САПОЖОК».