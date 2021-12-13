Задержан заместитель главы администрации Сапожковского района

Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области вывели его из здания муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ» в наручниках.

Задержан заместитель главы администрации Сапожковского района Николай Касперович. Об этом пишет « Новая газета ».

Силовики задержали его в Сапожке 13 декабря. Сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области вывели его из здания муниципального предприятия «Сапожковское ЖКХ» в наручниках. По информации «Новой газеты», чиновник приехал туда за деньгами. Следователи увезли его на допрос.

Отмечается, что несколько лет назад Касперович возглавлял местную управляющую компанию — ООО «УК САПОЖОК».