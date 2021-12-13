В Старожилове осудят 53-летнего насильника

Следователи провели несколько судебных экспертиз и получили неопровержимые доказательства его виновности.

В Старожилове осудят 53-летнего насильника. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 27 июня 2021 года мужчина находился в своем доме в Старожиловском районе. Там он изнасиловал свою 32-летнюю знакомую, которую пригласил к себе под предлогом оказания ему помощи.

Следователи провели несколько судебных экспертиз и получили неопровержимые доказательства его виновности.

Мужчину заключили под стражу. Дело направили в суд.