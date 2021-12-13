В Сапожке задержали второго за день сотрудника райадминистрации
Им оказался юрисконсульт Юрий Ерохин.
В Сапожке задержали второго за день сотрудника районной администрации. Об этом сообщила «
Сотрудники регионального следкома задержали на своем рабочем месте юрисконсульта администрации Юрия Ерохина.
Отмечается, что он был учредителем ООО «УК САПОЖОК» — оно ликвидировано в августе 2021 года. Руководил компанией нынешний замглавы района Николай Касперович — его задержали в понедельник, 13 декабря.
В публикации сообщается, что ранее «УК САПОЖОК» выигрывала два госконтракта на 30 миллионов рублей.