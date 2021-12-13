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В Сапожке задержали второго за день сотрудника райадминистрации
Им оказался юрисконсульт Юрий Ерохин.

В Сапожке задержали второго за день сотрудника районной администрации. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники регионального следкома задержали на своем рабочем месте юрисконсульта администрации Юрия Ерохина.

Отмечается, что он был учредителем ООО «УК САПОЖОК» — оно ликвидировано в августе 2021 года. Руководил компанией нынешний замглавы района Николай Касперович — его задержали в понедельник, 13 декабря.

В публикации сообщается, что ранее «УК САПОЖОК» выигрывала два госконтракта на 30 миллионов рублей.