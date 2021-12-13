В Рязанской области задержали группу серийных воров

В результате проведения специального мероприятия в Шацком районе, с поличным — непосредственно во время хищения из фермерского хозяйства — задержаны шестеро жителей города Сасово и Сасовского района.

В Рязанской области задержали группу подозреваемых в кражах из магазинов, ангаров и складов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Заявление о крупной краже запчастей для автомобилей из ангара в селе Сново-Здорово Шацкого района поступило в полицию в начале декабря. Оперативники возбудили уголовное дело. Полицейские сделали вывод, что похищенное вывозили на одном автомобиле. Сотрудники предположили, что злоумышленники могут вернуться, так как в помещении было много дорогостоящих комплектующих для сельхозтехники.

У ангара организовали скрытый пункт наблюдения с участием оперативников УУР, их местных коллег и сотрудников СОБР управления Росгвардии по Рязанской области.

Ночью полиция заметила, что к ангару подъехали три машины, в том числе грузовая «ГАЗель». Неизвестные проникли в помещение и стали выносить имущество. По команде «Захват» оперативники задержали злоумышленников, которыми оказались жители Сасова и Сасовского района от 20 лет до 41 года. Троих ранее судили за различные преступления.

Фермерскому хозяйству могли нанести ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Выяснилось, что злоумышленники ранее совершили серию краж со взломом в сельской местности.

С мая по декабрь 2021 года разные составы группы совершили 11 эпизодов хищений на территории Сасовского, Кадомского, Пителинского, Ермишинского и Шацкого районов. Они обокрали три продуктовых магазина, три ангара, три склада и неработающее кафе. Из магазинов похитили продукты, алкоголь, сигареты, хозтовары, а из кафе — телевизор и музыкальный центр, из ангаров и складов — различное оборудование, запчасти для автотехники, радиаторы отопления и другое имущество.

Краденое продавали или сдавали в пункты приема металлолома.

Во время обысков полиция нашла и изъяла часть похищенного.

Следователи возбудили 11 уголовных дел по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», которые планируют соединить в одно производство.