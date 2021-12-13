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В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса
Данные от федерального оперштаба на понедельник, 13 декабря.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 19 смертей от коронавируса. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 2 221.

За сутки в Рязанской области выявили 214 новых случаев COVID-19. С начала пандемии их число достигло 58 358. За сутки выздоровели 480. Всего число вылечившихся составило 52 541.

В России за сутки зафиксировали 29 558 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заболели 10 046 454 человек. За сутки выздоровели 28 561 россиян. С начала пандемии их число составило 8 769 916. За сутки от COVID-19 умерли 1 121 россиянин. Всего — 290 604.