В Рязани задержали мужчину, который забрал три тысячи рублей у нового знакомого

Перед этим они вместе распивали спиртное на улице.

Рязанские полицейские раскрыли кражу трех тысяч рублей в Октябрьском городке. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 30-летний мужчина и сообщил, что его ударил и ограбил неизвестный человек. Позже выяснилось, что рязанец сам познакомился со своим будущим грабителем. Он признался, что около полуночи вышел в магазин и заметил двух мужчин, которые распивали спиртное. Они пригласили его присоединиться, на что тот согласился. Когда выпивка закончилась, тот пошел домой. Однако, не успев пройти десяти метров, один из новых знакомых накинулся на рязанца сзади, ударил и отобрал три тысячи рублей. Пострадавший успел заметить, что нападавший — один из случайных знакомых.

Полицейские опросили свидетелей и выяснили, что к преступлению оказался причастен 23-летний местный житель. Оперативники разыскали и задержали его.