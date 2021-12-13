\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-3°
Втр, 14
-3°
Срд, 15
-3°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.10 / 74.10 08:59
Нал. EUR 81.60 / 83.60 08:59
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
1 час назад
213
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
4 239
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
4 600
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
4 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани мужчина угрожал задушить администратора хостела за несделанный массаж
Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязани мужчина угрожал задушить администратора хостела за несделанный массаж. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что пьяный посетитель сдавил его шею руками и угрожал убить.

На место прибыли полицейские и задержали дебошира.

По предварительным данным, 26-летний мужчина выпивал в хостеле. После этого он спросил у администратора о платных услугах. Тот рассказал ему о массаже. Постоялец согласился на него и передал полную оплату.

Когда обещанное время истекло, мужчина вновь обратился к администратору. Он сказал, что передал деньги девушке, которая пошла в его номер для оказания услуги, но, видимо, еще не дошла. Пьяный мужчина предположил, что его обманули. Он накинулся на администратора и начал душить.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.