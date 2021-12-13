В Рязани мужчина угрожал задушить администратора хостела за несделанный массаж

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Рязани мужчина угрожал задушить администратора хостела за несделанный массаж. Об этом сообщил сайт регионального УМВД .

В полицию обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что пьяный посетитель сдавил его шею руками и угрожал убить.

На место прибыли полицейские и задержали дебошира.

По предварительным данным, 26-летний мужчина выпивал в хостеле. После этого он спросил у администратора о платных услугах. Тот рассказал ему о массаже. Постоялец согласился на него и передал полную оплату.

Когда обещанное время истекло, мужчина вновь обратился к администратору. Он сказал, что передал деньги девушке, которая пошла в его номер для оказания услуги, но, видимо, еще не дошла. Пьяный мужчина предположил, что его обманули. Он накинулся на администратора и начал душить.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.