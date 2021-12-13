В Рязани ищут мужчину, который украл женскую сумку из гардероба в стоматологической поликлинике

По словам очевидцев, инцидент случился в понедельник, 13 декабря, в стоматологической поликлинике № 1, расположенной на улице Телевизионной.

В Рязани разыскивают мужчину, который украл женскую сумку из гардероба. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, инцидент случился в понедельник, 13 декабря, в стоматологической поликлинике № 1, расположенной на улице Телевизионной. На кадрах видно, что мужчина зашел в гардероб, после чего вышел оттуда с женской сумкой.