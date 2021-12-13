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В России начнут выдавать сертификаты по уровню антител
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россияне с высоким титром антител смогут получить QR-коды. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут «Известия».

Так, с 2022 года гражданам с положительным ПЦР-тестом, не сообщившим о заражении COVID-19, предложат пройти исследование на антитела. В случае положительного результата с ПЦР-тестом сертификат выдадут на один год. Имеющим антитела, кто не пришел ПЦР-исследование — на полгода.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел и срок действия этого документа будет устанавливаться на год», — отметила Голикова.