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В РГРТУ завершилась научно-техническая конференция «Биомедсистемы»
На конференции представили 127 научных работ в области биотехнических, медицинских, экологических систем, измерительных устройств и робототехнических комплексов.

В РГРТУ завершила работу научно-техническая конференция «Биомедсистемы», которая проходила с 8 по 10 декабря. Об этом сообщили в вузе.

Участниками конференции стали ученые из 18 регионов России. На конференции представили 127 научных работ в области биотехнических, медицинских, экологических систем, измерительных устройств и робототехнических комплексов.

Сборник трудов конференции опубликован на сайте университета.