В РГРТУ завершилась научно-техническая конференция «Биомедсистемы»

На конференции представили 127 научных работ в области биотехнических, медицинских, экологических систем, измерительных устройств и робототехнических комплексов.

В РГРТУ завершила работу научно-техническая конференция «Биомедсистемы», которая проходила с 8 по 10 декабря. Об этом сообщили в вузе.

Участниками конференции стали ученые из 18 регионов России. На конференции представили 127 научных работ в области биотехнических, медицинских, экологических систем, измерительных устройств и робототехнических комплексов.