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В Пронске пьяный мужчина угрожал зарезать сожительницу
Инцидент произошел 10 декабря.

В Пронске пьяный мужчина угрожал зарезать сожительницу. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел в пятницу, 10 декабря, в доме № 12 по улице Есенина.

По данным полиции, женщина упрекнула сожителя в пьянстве. Разъяренный мужчина схватил нож и приставил его к горлу жертвы.

Женщина смогла уговорить его отпустить. Выскочив на улицу, она вызвала полицейских и написала заявление на сожителя. На следующий день в Пронском ОМВД завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как рассказали журналистам соседи, ранее мужчина ударил ножом в спину первую жену.