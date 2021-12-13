В Подмосковье двое подростков зарезали 40-летнего мужчину

От полученных ранений он скончался на месте. Его тело нашли очевидцы спустя почти пять часов.

В Подмосковье двое подростков жестоко расправились с 40-летним мужчиной. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила « КП ».

Инцидент случился в Долгопрудном. Двое подростков 16 и 17 лет несколько раз ударили ножом в голову и шею 40-летнего мужчину на спортивного площадке одного из домов. От полученных ранений он скончался на месте. Его тело нашли очевидцы спустя почти пять часов.

Известно, что погибший проживал в одном из соседних домов. Он работал установщиком оборудования.

Подростков задержали. В настоящее время с ними работают следователи.

Ранее в Рязани двое подростков 16 и 17 лет избили двух мужчин без определенного места жительства, а затем утопили их в пруду. Злоумышленники состояли на учете в ПДН.