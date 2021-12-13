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В Москве скончался режиссер Сергей Соловьев
Советскому и российскому режиссеру было 77 лет.

В Москве скончался режиссер Сергей Соловьев. Информация об этом в понедельник, 13 декабря, появилась на сайте kinoteatr.

Советскому и российскому режиссеру было 77 лет. За годы карьеры он снял несколько десятков картин, среди которых «Сто дней после детства», «Наследница по прямой» и «Асса».

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Ленинградском телевидении и в «Мосфильме».

Фото РИА Новости