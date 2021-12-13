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В Москве недалеко от Парка Горького произошел пожар
По данным ТАСС, возгорание случилось в ангаре.

В Москве произошел пожар в ангаре недалеко от Парка Горького. Об этом сообщило ТАСС.

Инцидент случился в понедельник, 13 декабря.

«В 18:55 поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Происходит возгорание, предварительно, складского здания», — сообщили журналистам в городском главке МЧС России.

Информации о пострадавших не было. Как отметил источник ТАСС, возгорание локализовано в 19:43. «Горящий двухъярусный ангар находится на прилегающей к парку территории», — отметил собеседник.

По данным издания, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Также собеседник ТАСС сообщил о сильном задымлении.

«На территории Парка Горького возгорания нет. Возгорание складского помещения произошло на прилегающей к Парку Горького территории, на месте работают МЧС и другие оперативные службы. Парк обеспечил доступ техники МЧС для ликвидации пожара», — уточнили изданию в пресс-службе Парка Горького.