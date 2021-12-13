В Курской области мужчина устроил стрельбу около ночного клуба

По данным полицейских, пострадали пятеро охранников.

В Курской области мужчина устроил стрельбу около ночного клуба. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Инцидент произошел около 23:00 в воскресенье, 12 декабря. По данным ведомства, молодой человек выстрелил в охранников в результате словесного конфликта. «В результате ранены пять охранников. Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле», — указано в сообщении.

Прибывшие врачи бригады скорой госпитализировали пострадавших.

Полицейские устанавливают личность стрелявшего. Они опросили сотрудников и посетителей клуба. Выясняется круг причастных. По одной из версий, причиной произошедшего мог стать конфликт охраны и посетителей — он случился за несколько дней до инцидента.

УМВД попросило тех, кто знает информацию о личности стрелявшего, сообщать в полицию.