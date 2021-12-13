В Крыму пьяный водитель на кроссовере насмерть сбил 13-летнюю девочку

Водитель сбил двух подростков — мальчика и девочку. Однако от полученных травм девочка скончалась в больнице.

В Крыму пьяный водитель на кроссовере насмерть сбил 13-летнюю девочку. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Трагедия случилась в Симферопольском районе. Там пьяный водитель сбил двоих детей в возрасте 12 и 13 лет. Подростков госпитализировали, однако позже девочка скончалась от полученных травм. Состояние второго пострадавшего неизвестно.

Известно, что водитель также задел грузовой фургон, который стоял на обочине. Инспекторам ГИБДД он сказал, что выпил «50 грамм водки», но «в момент происшествия был трезвый».

«По предварительным данным, в 16:20 в Симферопольском районе в с. Краснолесье на ул. Парковой, 60 водитель автомобиля „Акура MDX“ совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчика и девочку 2008 года рождения), которые следовали по обочине справа, по ходу движения автомобиля», — сообщили в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.