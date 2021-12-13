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В Касимове остановили 37-летнего пьяного водителя
Медосвидетельствование показало 0,945 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Касимове остановили 37-летнего пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Около дома № 196А на улице Советской полицейские потребовали остановиться водителя Renaul Logan. От мужчины пахло алкоголем, он неуверенно передвигался.

Медосвидетельствование показало 0,945 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления машиной и составили на него административные материалы. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.