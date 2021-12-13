В ДТП в Клепиковском районе пострадал 24-летний касимовец
Авария произошла в воскресенье, 12 декабря.
В ДТП в Клепиковском районе пострадал мужчина. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.
Авария произошла в воскресенье, 12 декабря, в 18:35, на 175 километре трассы «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов».
По предварительным данным, 47-летний житель Спас-Клепиков на Lada Largus столкнулся с «ВАЗ-2106».
В результате аварии пострадал водитель последней легковушки, 24-летний касимовец. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.