В 62 школах и 30 детсадах Рязанской области ввели карантин
Противоэпидемические меры ввели в 62 школах, 30 детсадах, в 14 ссузах и шести вузах Рязанской области. Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах.
В 114 рязанских образовательных учреждениях ввели карантин из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 13 декабря, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.
Противоэпидемические меры ввели в 62 школах, 30 детсадах, в 14 ссузах и шести вузах Рязанской области. Отмечается, что карантин действует в отдельных группах и классах.