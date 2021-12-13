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Ученые заявили, что средство от алкоголизма может помочь в лечении коронавируса
Ученые проанализировали данные 944 тысячи пациентов, которые прошли хотя бы один тест на SARS-CoV-2 в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года. 2233 пациентам от коронавируса прописали дисульфирам.

В лечении коронавируса может помочь препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Ученые проанализировали данные 944 тысячи пациентов, которые прошли хотя бы один тест на SARS-CoV-2 в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года. 2233 пациентам от коронавируса прописали дисульфирам. У тех, кто принимал средство, заболеваемость коронавирусом оказалась ниже на 34%, чем у тех, кто не пил препарат. Также ни один из инфицированных, употребляющих средство, не умер.

Исследователи предположили, что препарат связывается с одним из белков коронавируса и нарушает его работу. Также предполагалось наличие дополнительного механизма работы, который состоит в противодействии уменьшению количества глутатиона — важного антиоксиданта.

Тем не менее, ученые заявили, что для окончательных выводов нужны подтверждения результатов наблюдения.