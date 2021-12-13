Сын актера из «Ликвидации» попал в больницу после драки в Москве

Инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в баре на Покровке. Молодого человека ударили по голове, он упал, и ударился еще раз.

23-летний студент школы-студии МХАТ Егор Дрозд, сын актера Максима Дрозда, находится в больнице после драки в центре Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Инцидент произошел в субботу, 11 декабря, в баре на Покровке, пишут « Известия ». Молодого человека ударили по голове, он упал, и ударился еще раз.

Егор Дрозд получил перелом костей свода и основания черепа и ушиб головного мозга. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга средней степени тяжести. Кроме того, у него острая субдуральная гематома, контузия очага левой лобной доли и линейный перелом правого большого крыла клиновой кости, чешуи височной кости, теменной кости. На области под глазом у молодого человека кровоподтек.

Госпитализацию сына в своем Instagram подтвердил актер Максим Дрозд.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и Божьей помощи Егору (Георгию)», — написал актер.