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Рязанцы смогут отправить онлайн почтовую открытку с Новым годом
Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик.

Рязанцы смогут отправить онлайн почтовую открытку с Новым годом. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте «Почты России».

По традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик.

Их можно заказать на сайте или приобрести в почтовом отделении. Чтобы поздравление пришло вовремя, открытку надо заказать заранее на сайте или приобрести в почтовом отделении.

«Поздравительные открытки — одна из самых востребованных продукций „Почты России“. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна», — рассказали в «Почте России».