Рязанцы смогут отправить онлайн почтовую открытку с Новым годом. Любой желающий может сделать это, не выходя из дома, воспользовавшись
По традиции компания подготовила оригинальные праздничные открытки, в которых можно написать теплые слова и отправить их в любой конец страны. Открытки выполнены в формате А5 на плотном картоне с глянцевым покрытием и доставляются в праздничном конверте трек-отправлением сразу в почтовый ящик.
Их можно
«Поздравительные открытки — одна из самых востребованных продукций „Почты России“. В условиях сложной эпидемиологической ситуации возможность дистанционно поздравить своих друзей и родственников особенно актуальна», — рассказали в «Почте России».