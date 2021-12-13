Россиянам объяснили, когда водителю могут простить пересечение сплошной линии

Разъяснение в понедельник, 13 декабря, дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам рассказали, когда водителю могут простить разворот через сплошную линию. Разъяснение в понедельник, 13 декабря, дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством « Прайм ».

По словам специалиста, существуют ситуации, когда за пересечение сплошной линии дорожной разметки можно избежать наказания. Например, если пассажиру требуется срочная медицинская помощь или его жизни угрожает смертельная опасность — в этом случае закон будет на стороне водителя. Если же в условиях дорожного затора водитель решил развернуться, то, вероятнее всего, сотрудник ГИБДД будет трактовать это как нарушение.