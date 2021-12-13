\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-3°
Втр, 14
-3°
Срд, 15
-3°
ЦБ USD 73.41 -0.2 14/12
ЦБ EUR 82.87 -0.25 14/12
Нал. USD 72.9 / 74.10 14:46
Нал. EUR 82.3 / 83.14 14:46
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
5 часов назад
416
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
4 323
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
4 690
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
4 992
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин рассказал, что работал таксистом в 1990-е
Ранее в 2018 году на интервью с политическим обозревателем ВГТРК, пресс-секретарем штаба Путина Андреем Кондрашовым, президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е. Такие мысли к нему пришли после проигрыша мэра Анатолия Собчака в губернаторских выборах.

Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е ему приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом глава государства рассказал в фильме «Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 12 декабря.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Ранее в 2018 году на интервью с политическим обозревателем ВГТРК, пресс-секретарем штаба Путина Андреем Кондрашовым президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е. Такие мысли к нему пришли после проигрыша мэра Анатолия Собчака в губернаторских выборах.

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда президент.