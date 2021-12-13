Путин рассказал, что работал таксистом в 1990-е

Ранее в 2018 году на интервью с политическим обозревателем ВГТРК, пресс-секретарем штаба Путина Андреем Кондрашовым, президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е. Такие мысли к нему пришли после проигрыша мэра Анатолия Собчака в губернаторских выборах.

Президент Владимир Путин рассказал, что в 1990-е ему приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом глава государства рассказал в фильме «Новейшая история», который вышел на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 12 декабря.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

Ранее в 2018 году на интервью с политическим обозревателем ВГТРК, пресс-секретарем штаба Путина Андреем Кондрашовым президент говорил лишь о готовности работать таксистом в 1990-е. Такие мысли к нему пришли после проигрыша мэра Анатолия Собчака в губернаторских выборах.

«Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких», — отмечал тогда президент.