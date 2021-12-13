При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали два человека

Взрыв устроил 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков, который окончил ее в прошлом году.

Появилось видео с места взрыва в православной гимназии в Серпухове. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

Взрыв устроил 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков, который окончил ее в прошлом году.

В монастырь молодой человек пришел во время утренней детской молитвы.

Он сидел на ступеньках учебного заведения и привел СВУ в действие.

Детей эвакуировали из гимназии через окно. Пострадал 15-летний подросток, опоздавший на молитву.

Видео прокуратуры и Telegram-канал SHOT