При взрыве в православной гимназии в Серпухове пострадали два человека
Взрыв устроил 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков, который окончил ее в прошлом году.
Появилось видео с места взрыва в православной гимназии в Серпухове. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.
Взрыв устроил 18-летний выпускник гимназии Владислав Струженков, который окончил ее в прошлом году.
В монастырь молодой человек пришел во время утренней детской молитвы.
Он сидел на ступеньках учебного заведения и привел СВУ в действие.
Детей эвакуировали из гимназии через окно. Пострадал 15-летний подросток, опоздавший на молитву.
Видео прокуратуры и Telegram-канал SHOT