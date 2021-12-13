Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Рязанью

Около 9:34 на трассе Рязань — Спасск между Шумашью и Дубровичами Nissan Qashqai врезался в экскаватор.

Опубликовано видео с места смертельного ДТП, произошедшего под Рязанью утром в понедельник, 13 декабря. Ролик опубликован в группе «Дороги Рязани».

Около 9:34 на трассе Рязань — Спасск между Шумашью и Дубровичами Nissan Qashqai врезался в экскаватор.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что погиб водитель Nissan Qashqai 1963 года рождения. За рулем экскаватора был водитель 1963 года рождения.