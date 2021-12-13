\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
-3°
Втр, 14
-3°
Срд, 15
-3°
ЦБ USD 73.61 0.01 11/12
ЦБ EUR 83.12 -0.22 11/12
Нал. USD 72.10 / 74.10 08:59
Нал. EUR 81.60 / 83.60 08:59
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
1 час назад
211
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
4 238
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
4 599
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
4 888
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На улице Разина в Рязани произошел прорыв на теплотрассе
Из-за ремонтных работ до конца дня от теплоносителя отключат четыре дома по адресам: улица Пугачева, дом № 15, улица Телевизионная, дом № 21, улица Рытикова, дом № 18/32, улица Трудовая, дом № 24/38.

В понедельник, 13 декабря, в Рязани произошел прорыв на теплотрассе на улице Разина. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонтных работ до конца дня от теплоносителя отключат четыре дома по адресам: улица Пугачева, дом № 15, улица Телевизионная, дом № 21, улица Рытикова, дом № 18/32, улица Трудовая, дом № 24/38.

Из-за ремонта участка теплотрассы в районе дома № 27 по улице Разина с 13 по 17 декабря закроют движение транспорта. Место работ будет огорожено, около него поставят знаки.

Автобусы маршрута № 68 из центра города поедут по своему маршруту, в обратном направлении — через улицы Телевизионная, Ломоносова, Трудовая, далее — по своему маршруту.