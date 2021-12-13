На улице Разина в Рязани произошел прорыв на теплотрассе

Из-за ремонтных работ до конца дня от теплоносителя отключат четыре дома по адресам: улица Пугачева, дом № 15, улица Телевизионная, дом № 21, улица Рытикова, дом № 18/32, улица Трудовая, дом № 24/38.

В понедельник, 13 декабря, в Рязани произошел прорыв на теплотрассе на улице Разина. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за ремонтных работ до конца дня от теплоносителя отключат четыре дома по адресам: улица Пугачева, дом № 15, улица Телевизионная, дом № 21, улица Рытикова, дом № 18/32, улица Трудовая, дом № 24/38.

Из-за ремонта участка теплотрассы в районе дома № 27 по улице Разина с 13 по 17 декабря закроют движение транспорта. Место работ будет огорожено, около него поставят знаки.

Автобусы маршрута № 68 из центра города поедут по своему маршруту, в обратном направлении — через улицы Телевизионная, Ломоносова, Трудовая, далее — по своему маршруту.