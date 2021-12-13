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Мурашко назвал число больных коронавирусом в России

В России в настоящий момент более 800 тысяч человек болеют коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник, 13 декабря, заявил глава минздрава Михаил Мурашко.

«В целом сегодня провакцинированы уже первым компонентом больше 75 миллионов человек, это уже неплохие цифры. Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя все-таки количество заболевших велико — более 800 тысяч сегодня одновременно болеют. Это все-таки высокая цифра», — подчеркнул министр в эфире программы «Вести» на канале «Россия-1».

По словам Мурашко, более 650 тысяч медработников занимаются борьбой с COVID-19.

Министр отметил, что свыше 80% работников российских госучреждений вакцинированы от коронавируса. «Это хорошие результаты, многие предприятия приняли меры по защите своих работающих граждан, и это абсолютно правильный подход. Сохраняется и жизнь людей, и работоспособность предприятия», — заявил Мурашко.