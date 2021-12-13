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Мошенники атаковали клиентов «Пятерочки» и «Ленты»
Схемы могут запустить любые пользователи, поскольку выросло число предложений мошеннических сайтов «под ключ».

Мошенники атаковали клиентов «Пятерочки» и «Ленты». Клиентам предлагают купит подарочную карту «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л'Этуаль» со скидкой 50%, но на самом деле похищают деньги россиян, пишут «Известия».

По словам руководителя отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александра Вураско, рост случаев мошенничества вырос перед Новым годом

«В первую очередь это касается фейковых магазинов, число которых увеличивается на 20-30%", — отметил он.

Он добавил, что спросом также пользуются промокоды, поскольку люди хотят сэкономить на новогоднем столе.

Как объяснил специалист, такие схемы могут запустить любые пользователи, поскольку выросло число предложений мошеннических сайтов «под ключ».

«То есть по факту пользователь получает в свои руки готовые инструменты для обмана и вывода денег, а сам ничего не платит. Распространяются такие схемы в даркнете и в Telegram», — рассказал Александр Вураско.

В торговых сетях отметили, что активно ведут борьбу с мошенниками.