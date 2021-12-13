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Любимов внес изменения в «ковидное» распоряжение

Губернатор Николай Любимов внес изменения в «ковидное» распоряжение. Документ в понедельник, 13 декабря, опубликовали «Рязанские Ведомости».

Согласно распоряжению, в период с 14 по 27 декабря в муниципальных образованиях должны приостановить работу праздничные агентства и организации, которые предоставляют услуги по дневному уходу за детьми, за исключением работы дежурных групп в детских садах.

В этот же период в муниципальных образованиях запретят работу общепита в ночное время — с 23 до 6 утра. Исключение составляет работа на вынос.

Распоряжение вступит в силу со вторника, 14 декабря.