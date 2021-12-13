КРЭТ презентовал медоборудование на международной выставке «Здравоохранение-2021»

Одной из новинок, представленных КРЭТ, стало усовершенствованное магнитотерапевтическое кресло «Релаксмаг». Разработка не имеет аналогов и отличается высокой эффективностью.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации Ростех представил на международной выстаке «Здравоохранение-2021» уникальные медицинские разработки. Эксперты концерна провели мастер-классы и презентацию линейки физиотерапевтического оборудования, офтальмологических аппаратов и приборов для измерения внутриглазного давления. Одной из новинок, представленных КРЭТ, стало усовершенствованное магнитотерапевтическое кресло «Релаксмаг». Разработка не имеет аналогов и отличается высокой эффективностью.

На международной выставке был впервые представлен обновленный «Релаксмаг» с улучшенной эргономикой и обновленным дизайном. В магнитотерапевтическом кресле применена технология лечения сердечно-сосудистых болезней и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Устройство планируется использовать для проведения реабилитации, физиотерапии, а также в спортивной медицине для быстрого восстановления спортсменов.

«Работа „Релаксмага“ основана на методе дозированного воздействия на организм человека слабыми магнитными полями. Основной рабочий элемент кресла — 4D-ячейка-модуль. Ее использование расширяет возможности формирования магнитных полей различной мощности, предусматривает функцию точечного воздействия и позволяет управлять динамикой магнитного поля. Иными словами, новая разработка гарантирует возможность подобрать для каждого пациента свои зоны воздействия, сформировать индивидуальную программу и режим работы „Релаксмага“», — рассказали в КРЭТ.

«Государственный Рязанский приборный завод уже много лет известен своим медицинским оборудованием. Магнитотерапевтический комплекс „МультиМаг“ давно зарекомендовал себя, более 200 устройств активно используется и в России, и за рубежом. В 2020 году „МультиМаг“ был включен в программы реабилитации пациентов после Covid-19, что способствовало росту спроса на изделия. В этом году объем поставок магнитотерапевтического комплекса увеличился практически на 30%, — отметил генеральный директор АО „КРЭТ“ Александр Пан. — Кресло „Релаксмаг“ — новая модель этой линейки оборудования. Разработчикам удалось не только расширить функциональные возможности изделия и усовершенствовать его конструкцию, но и существенно снизить себестоимость. Сегодня с уверенностью можно говорить о прогнозируемом высоком спросе на „Релаксмаг“. Регистрация новинки в Росздранадзоре запланирована на 2022 год».