Инфекционист предупредил о смертельной опасности солений

Человек начинает задыхаться при ботулизме, с такими симптомами нужна экстренная госпитализация. Профессор добавил, что исход может быть летальным, если вовремя не обратиться за помощью.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров сообщил, что в домашних заготовках, соленьях и консервах может оказаться токсин ботулизма, летальность от которого по стране составляет не менее 10%. Об этом специалист заявил в беседе с Ura.ru .

«Первые признаки отравления — это сухость во рту и туман в глазах, потом начинаются нарушения речи, глотание, а затем — самое страшное — постепенно нарастающее затруднение дыхания», — рассказал инфекционист.

По его словам, человек начинает задыхаться при ботулизме, с такими симптомами нужна экстренная госпитализация. Профессор добавил, что исход может быть летальным, если вовремя не обратиться за помощью.

Владимир Никифоров объяснил, что от момента употребления продукта до первых признаком ботулизма проходит от шести часов до полутора-двух суток.

Специалист добавил, что наличие токсина определить внешне в соленьях невозможно.

«Банка консервная с ботулизмом никогда не вздувается, запаха постороннего нет, цвет не меняется, изменения вкуса продукта нет», — рассказал инфекционист.

По его словам ботулизм может возникнуть в любых консервах, даже домашних.

«Чем более многокомпонентное содержимое банки, к примеру, фаршированные болгарские перцы, тем больше вероятность, что с каким-то из ингредиентов в продукт попадет возбудитель, который и начнет синтезировать токсин в условиях герметично закрытой консервной банки», — пояснил профессор.

Помимо консервов, ботулизм может вызвать самодельная вяленая или соленая рыба. По словам Никифорова, ботулизма никогда не бывает в кислой капусте и варенье.