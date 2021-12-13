Индийская модель победила в финале конкурса «Мисс Вселенная-2021»

Второй стала представительница ЮАР.

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стала представительница Индии Харнааз Сандху. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщило РИА Новости .

Модель получила корону от предшественницы Андреа Меса. Второй в конкурсе стала представительница ЮАР Лалела Мсване. Всего участвовали девушки из 80 стран. «Вице-мисс Россия» Ралина Арабова не прошла в топ-16.

Финальный этап конкурса впервые проходил в Израиле — в курортном городе Эйлат. В этом году мероприятие отмечает 70-летие.

Фото: AFP 2021 / MENAHEM KAHANA