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Глава Забайкальского края предложил «оцеплять кварталы» и «вакцинировать по спискам»
В регионе за сутки выявили 303 новых случая COVID-19.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал прибегнуть к радикальным мерам для обеспечения нужного темпа вакцинации. Об этом сообщил портал Vostok.Today.

«Обратите внимание на мою просьбу, „…“ обо всех способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Придумайте кварталы оцеплять вместе с Роспотребнадзором и военными, вакцинируйте всех по спискам. Какие группы не вакцинированы, какие территории. Какими методами убедить и принудить», — заявил политик. Осипов отметил, что прививки можно делать на дому, чтобы не терять темпа.

Как написало издание РБК, глава региона отметил, что нужно не «тут что-то закручивать, чтобы там провакцинировать», а идти в соответствующие отрасли экономики, чтобы выяснить, в каких именно группах населения и на каких территориях не обеспечивается необходимый уровень вакцинации.

Как отметил портал Vostok. Today, губернатор так отреагировал на доклад главы регионального Роспотребнадзора об эпидемиологической ситуации в Забайкалье. За сутки там выявили 303 случаев COVID-19.

Фото — 75.ru