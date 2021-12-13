Елена Сорокина проверила зимнюю уборку территорий в Рязани

По ее словам, на ее личную страницу и в соцсети администрации с начала зимы поступило более ста комментариев по уборке городских улиц. Чаще всего жалобы поступали от жителей Железнодорожного района.

Мэр Елена Сорокина проверила зимнюю уборку территории в Рязани. Об этом в понедельник, 13 декабря, она сообщила на личной странице « Вконтакте .

По словам главы горадминистрации, дирекция благоустройства в настоящее время работает в усиленном режиме — сотрудники перешли на 12-часовые смены. Они очищают тротуары, посыпают их пескосоляной смесью, а проблемы участки убирают с применением спецтехники. Также Елена Сорокина сообщила, что на рязанские улицы дополнительно выйдут шесть новых тракторов, которые дирекция специально закупила для уборки территорий.

По ее словам, на ее личную страницу и в соцсети администрации с начала зимы поступило более ста комментариев по уборке городских улиц. Чаще всего жалобы поступали от жителей Железнодорожного района.

Так, Елена Сорокина проверила уборку на улице Вокзальной со стороны «Рязани-1» и улицу Чкалова. На обеих территориях тротуары не были расчищены от снега. Она поручила контрольно-аналитическому управлению усилить работу по мониторингу прилегающих территорий. Особое внимание она поручила уделить подходам к объектам соцсферы — поликлиникам и школам.

Мэр проверила работы и на дворовых территориях. Например, на перекрестке улиц Шевченко и Весенней, территорию двора у дома № 27 по улице Ленинского Комсомола и на улице Черновицкой. Несмотря на то, что некоторые участки обработаны пескосоляной смесью, другие площадки остаются не убраны от снега, либо превратились в ледяную кашу.

«С уборкой города в первые дни зимы не везде справились. Да, проезжая часть убрана. Есть участки, на которых снег убрали ответственно, а есть — где спустя рукава. Некоторые управляющие компании не смогли оперативно привести территории в порядок после снегопада. Наша проблема — очистка тротуаров, жители не должны скользить и падать в своих дворах, по пути к остановкам общественного транспорта, магазинам, социально важным объектам. Буду регулярно проводить такие объезды, как сегодня. В следующий раз — по Октябрьскому району», — сказала мэр.